28.08.2021 (22:00)

Команда России быстрее всех преодолела скальный участок местности длиной 150 метров на международном этапе конкурса АрМИ «Эльбрусское кольцо»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда России быстрее всех преодолела скальный участок местности длиной 150 метров на международном этапе конкурса АрМИ «Эльбрусское кольцо»

Военные альпинисты России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии преодолели скальный участок местности, который входит во второй этап конкурса «Эльбрусского кольца», в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии.

Самое лучшее время при преодолении скального участка местности показала команда России, которая выполнила специальную задачу за 20 минут 16 секунд. Второй результат показала команда Узбекистана с результатом в 22 минуты 10 секунд. Команда Индии преодолела скалы за 24 минуты 8 секунд, тем самым показав третий результат.

Военные скалолазы организовали преодоление скального участка местности, высота скального массива составила 150 метров. При преодолении участка первая связка с нижней страховкой прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса все снаряжение.

Команда Абхазии сошла с дистанции второго этап «Эльбрусского кольца», после преодоления скального участка местности и не продолжит марш-бросок вокруг Эльбруса. Все военнослужащие этой команды вернулись в базовый лагерь - Спортивный центр «Терскол».

Подведение итогов специальной задачи №8 «Преодоление скального участка местности» состоится после возвращения всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

По итогам первого этапа международных соревнований в общем зачете победила команда России, набравшая 4600 баллов. На втором месте идет команда Казахстана, результат команды 3547 баллов, на третьем – Узбекистан (3196 баллов). На четвертом месте команда Китая с результатом 2801 балл.

Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

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