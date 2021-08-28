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28.08.2021 (22:00)

Команда России быстрее всех преодолела скальный участок местности длиной 150 метров на международном этапе конкурса АрМИ «Эльбрусское кольцо»

Фото Видео

Военные альпинисты России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии преодолели скальный участок местности, который входит во второй этап конкурса «Эльбрусского кольца», в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии.

Самое лучшее время при преодолении скального участка местности показала команда России, которая выполнила специальную задачу за 20 минут 16 секунд. Второй результат показала команда Узбекистана с результатом в 22 минуты 10 секунд. Команда Индии преодолела скалы за 24 минуты 8 секунд, тем самым показав третий результат.

Военные скалолазы организовали преодоление скального участка местности, высота скального массива составила 150 метров. При преодолении участка первая связка с нижней страховкой прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса все снаряжение.

Команда Абхазии сошла с дистанции второго этап «Эльбрусского кольца», после преодоления скального участка местности и не продолжит марш-бросок вокруг Эльбруса. Все военнослужащие этой команды вернулись в базовый лагерь - Спортивный центр «Терскол». 

Подведение итогов специальной задачи №8 «Преодоление скального участка местности» состоится после возвращения всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

По итогам первого этапа международных соревнований в общем зачете победила команда России, набравшая 4600 баллов. На втором месте идет команда Казахстана, результат команды 3547 баллов, на третьем – Узбекистан (3196 баллов). На четвертом месте команда Китая с результатом 2801 балл.

Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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