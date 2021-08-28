Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2021 (21:58)

В Ростовской области на форуме «Армия-2021» приглашают на службу в боевом армейском резерве страны

В Ростовской области в период проведения Военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021», который проводится на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области с 27 по 29 августа 2021 года, организована работа мобильного пункта информирования граждан о наборе в боевой армейский резерв страны (БАРС).

Палатка для приглашения резервистов в новую структуру мобилизационного резерва развернута рядом с пунктом отбора граждан на военную службу по контракту.

Специалисты военного комиссариата Ростовской области информируют военнослужащих, пребывающих в запасе о возможности заключить контракт для поступления на службу в подразделения мобрезерва, а также сообщают о предоставляемых льготах и социальных гарантиях.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ростовской области Выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО провела прием граждан на форуме «Армия-2021»
В Ростовской области на форуме «Армия-2021» «танковый вальс» за два дня собрал более 20 тыс. зрителей
На форуме «АРМИЯ-2021» был представлен БПЛА, подзаряжаемый от воздушных линий электропередач
В конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в рамках МВТФ «Армия-2021» прошёл фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия»

Метки:
БАРС , МВТФ «АРМИЯ-2021»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false