28.08.2021 (21:58)

В Ростовской области на форуме «Армия-2021» приглашают на службу в боевом армейском резерве страны

В Ростовской области в период проведения Военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021», который проводится на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области с 27 по 29 августа 2021 года, организована работа мобильного пункта информирования граждан о наборе в боевой армейский резерв страны (БАРС).

Палатка для приглашения резервистов в новую структуру мобилизационного резерва развернута рядом с пунктом отбора граждан на военную службу по контракту.

Специалисты военного комиссариата Ростовской области информируют военнослужащих, пребывающих в запасе о возможности заключить контракт для поступления на службу в подразделения мобрезерва, а также сообщают о предоставляемых льготах и социальных гарантиях.

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