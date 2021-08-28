28.08.2021 (21:44)

В Ростовской области Выездная приемная объединенного стратегического командования ЮВО провела прием граждан на форуме «Армия-2021»

На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» провела прием граждан Выездная приемная объединенного стратегического командования (ОСК) Южного военного округа (ЮВО).

За два дня работы сотрудники Выездной приемной ОСК ЮВО проконсультировали около 50 военнослужащих и членов их семей, а также гражданских служащих по военно-политическим, финансово-экономическим, жилищным, медицинским, кадровым, социальным, имущественным и другим вопросам.

Прием граждан проводят специалисты отдела (по работе с обращениями граждан) Общественной приемной Минобороны России в ЮВО, а также представители обеспечивающих структур военного округа.

Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.

В дни работы Выездной приемной все мероприятия будут сопровождать медицинские работники, обеспечивающие необходимые противоэпидемические меры, направленные на предупреждение случаев возникновения и распространения COVID-19, в том числе, обязательную проверку наличия одной из справок: о перенесённом заболевании, о наличии антител к COVID-19, об отрицательном тесте на COVID-19, либо сертификата о вакцинации.

Обращения граждан также принимаются через официальный сайт военного ведомства.

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