28.08.2021 (21:35)

В Ростовской области на форуме «Армия-2021» «танковый вальс» за два дня собрал более 20 тыс. зрителей

В течение двух дней работы Военно-технического форума ЮВО «Армия-2021» в Ростовской области лучшим танкистам 150-й мотострелковой дивизии аплодировали более 20 тыс. зрителей. Именно такое количество гостей самого масштабного военно-патриотического мероприятия Южного военного округа было зафиксировано с помощью рамок метало-детекторов на входах к месту проведения форума.

Экипажи восьми танков Т-72Б3 танковых полков из Ростовской области стали главными героями зрелищного динамического показа боевых возможностей вооружения и техники войск ЮВО. Дважды в день танкисты ювелирно демонстрируют «танковый вальс» на площадке Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

Сорокатонные машины исполняют сложные фигуры в такт музыке на ограниченном участке. На фоне грозных машин под классическую музыку кружат танцевальные пары.

Мероприятия военно-технического форума ЮВО «Армия-2021» завершатся 29 августа. Форум проходит на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице