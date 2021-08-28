28.08.2021 (21:40)

В Клубе болельщиков АрМИ–2021 открыта для посещений площадка нового конкурса «Меридиан»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Клубе болельщиков АрМИ–2021 открыта для посещений площадка нового конкурса «Меридиан»

В этом году одним из новых и интересных мест для посещения Армейских международных игр является тематическая площадка клуба болельщиков конкурса «Меридиан».

На тематической площадке соревнований военных топографов размещены образцы геодезических и навигационных приборов, которые используют участники конкурса. Посетителям охотно рассказывают об особенностях проведения «Меридиана».

Кроме того, каждый желающий может ознакомиться с историей Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, увидеть уникальный рельефный глобус Земли, полностью вырезанный из дерева, посмотреть космические снимки в трехмерном изображении с помощью специальной оптики, а также испытать себя в роли участника конкурса: сложить на время топографический пазл и пройти по азимуту виртуальный маршрут.

На площадке для самых маленьких болельщиков работают аниматоры в костюмах снежного барса (талисмана конкурса) и смешного компаса «Компасика».

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