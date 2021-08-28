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28.08.2021 (21:22)

На форуме «АРМИЯ-2021» был представлен БПЛА, подзаряжаемый от воздушных линий электропередач

Беспилотный летательный аппарат, подзаряжаемый от воздушных линий электропередач был представлен на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем именем маршала инженерных войск Алексея Прошлякова (ТВВИКУ)

Главным предназначением данной разработки является увеличение дальности ведения инженерной разведки с возможностью подзарядки аккумулятора от проводов воздушных линий (ВЛ) электропередач при оборудовании БПЛА устройством отбора мощности и токовыми клещами. При минимальном заряде аккумулятора, коптер, с помощью специально разработанного устройства отбора мощности, крепится к ВЛ электропередач и подзаряжается до полного заряда батареи. Таким образом, беспилотному летательному аппарату не требуется возвращение к оператору, без прерывания инженерной разведки.

Также на площадках военно-технического форума ТВВИКУ представило различные разработки, модернизации и рационализаторские предложения. Среди них: «Колесная землеройная машина», «Минный контейнер револьверного типа», «Протез для миноискателя ИМП-2» и «Модульное индивидуальное зарядное устройство для современного снаряжения военнослужащего инженерных войск».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» продолжит свою работу до 28 августа 2021 года, а специальный павильон, посвященный разработкам подразделений Министерства обороны Российской Федерации на полигоне «Алабино», до 4 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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