28.08.2021 (21:15)

Командование и личный состав МВАА поздравили со 100-летнем юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Сегодня командование и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, кандидата технических наук, доцента кафедры академии, полковника в отставке Андрея Кирилловича Епихина.

Праздничные мероприятия начались с торжественного собрания в «Зале Славы» вуза, где профессорско-преподавательский и личный состав академии, представители профсоюзного комитета поздравили юбиляра по видеосвязи. После этого во дворе дома, где проживает Андрей Кириллович состоялся торжественный митинг под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева.

«Уважаемый Андрей Кириллович, более 65 лет Вы посвятили воспитанию артиллеристов и ракетчиков нашей страны и артиллеристов зарубежных вооруженных сил. Вы поистине являетесь легендой и гордостью артиллерии. Желаю Вам доброго здоровья и успехов в служении Отечеству» - отметил в поздравительном слове Сергей Баканеев.

Командование вуза вручило юбиляру поздравительные адреса от руководства Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования Сухопутных войск и др. В торжественной обстановке на фасаде дома разместили памятную доску «Здесь живет Герой».

В завершении мероприятия знаменная группа и рота почетного караула, под аккомпанемент военного оркестра академии прошли торжественным маршем у дома ветерана.

Справочно:

Андрей Кириллович Епихин родился в селе Чебоксарово Оренбургской области 28 августа 1921 года.

В 1940 году в г. Сталинабаде Таджикской ССР он окончил школу с отличием. 7 сентября 1940 года был призван в Красную Армию. 23 июня 1941 года Андрей Кириллович был в зачислен курсантом Днепропетровское артиллерийское училище. Учиться тактике и стратегии пришлось не в аудиториях, а на полях сражений. Курсанты училища были брошены на защиту западной окраины города. В день своего 20-летия был ранен. После выписки из госпиталя Андрей Кириллович был направлен в отдельный истребительно - противотанковый артиллерийский дивизион 18 стрелковой бригады и назначен командиром орудийного расчета.

В марте 1943 года лейтенант Андрей Епихин назначен командиром батареи первой батареи 1510-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Принимал участие в битве на Курской дуге в составе 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса Степного фронта.

В апреле 1944 года он назначен командиром батареи 67-го запасного артиллерийского полка.

Андрей Кириллович Епихин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За отвагу» и многими другими.

В 1953 году Епихин А.К. поступил в Военную артиллерийскую командную академию в г. Ленинграде, которую в 1957 году окончил с золотой медалью. После окончания академии он прибыл в г. Ташкент в распоряжение командующего, войсками Туркестанского военного округа. В 1960 году Андрей Кириллович вновь возвращается в г. Ленинград уже в качестве адъюнкта Военной артиллерийской академии им.М.И. Калинина и в 1963 году по окончанию защищает диссертацию в новом для себя качестве – ракетчика. Ему была присвоена ученая степень «кандидат технических наук».

В 1963 году назначенный на должность преподавателя одной из кафедр академии, полковник в отставке Андрей Кириллович до сих пор продолжает на ней трудиться уже в должности доцента.

В декабре 2002 года Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Андрей Кириллович Епихин служит образцом для подражания многим поколениям военнослужащих академии. Чувством беззаветной любви к артиллерии пронизана вся его жизнь. Отдавая все силы и талант своему роду войск, он поддерживает и приумножает научный и образовательный потенциал академии много лет, содействует укреплению ее авторитета в России и за рубежом.

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