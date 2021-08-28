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28.08.2021 (20:45)

В конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в рамках МВТФ «Армия-2021» прошёл фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия»

Сегодня в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» состоялась официальная церемония закрытия первого фестиваля робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия».

С 22-28 августа на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» встретились сотрудники госкорпораций, производители робототехники и руководители ведущих научных центров страны.

В торжественной церемонии закрытия фестиваля «РобоАрмия» принял участие заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России?скои? Федерации генерал-майор Осадчук Александр Владимирович.

Ежедневно на площадках фестиваля проходили демонстрации современных робототехнических комплексов, передовых систем в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

На площади в 5000 кв.м. интерактивная площадка «РобоАрмии» представила лучшие передовые разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных технологиях.

Площадка фестиваля стала центром притяжения лучших разработчики и изобретателей ведущих ВУЗов, и научно-исследовательских организаций, лидирующих компаний-производителей, а также юных техников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Департамент информационных систем МО РФ
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