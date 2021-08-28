28.08.2021 (20:36)

Торжественный ритуал приведения к Военной присяге состоялся в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петергофе

Сегодня, 28 августа в Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» в Петергофе состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге первокурсников. В торжественной обстановке Клятву на верность Родине дали 314 первокурсников, в том числе 6 девушек.

Будущие офицеры прибыли в институт более чем из 25 регионов Российской Федерации, а конкурс на поступление значительно превысил показатели прошлого года и составил более 5 человек на место. Среди поступивших в институт 35 человек окончили довузовские образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

Традиционно высокий конкурс - 20 человек на место выдержали девушки, все они будут проходить обучение на факультете «Систем автоматизации управления». Все 6 курсанток окончили школу с золотой медалью. С принятием Военной присяги курсантов-первокурсников от имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова поздравил заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Герой России, контр-адмирал Сергей Рачук: «В Военно-морском политехническом институте за годы его существования сложилась передовая система обучения, благодаря которой из его стен вышла целая плеяда выдающихся военачальников, ученых, конструкторов, инженеров-механиков, радиоинженеров. Быть продолжателями этих славных традиций не только большая честь для вас, но и большая ответственность. Великой России нужен могучий Флот, а современному флоту нужны грамотные и настойчивые в службе офицеры и мичманы. Выражаю уверенность, что вы, стоящие в строю, не только с честью выполните свой долг защитника Отечества, как военнослужащие, но и дадите новый импульс развитию военной науки. Пусть главным девизом для вас станет завет прославленного русского адмирала Павла Степановича Нахимова, который говорил: «У моряка нет трудного или легкого пути, у него есть один путь – славный»!

Среди приглашенных на торжественный ритуал принятия присяги были родственники первокурсников, представили Главного командования, администрации Санкт-Петербурга и ветераны. Слова поздравления в адрес первокурсников произнесли профессор кафедры ядерных энергетических установок, контр-адмирал Игорь Колесников, советник губернатора Санкт-Петербурга капитан 1 ранга Михаил Юрченко Михаил, глава администрации муниципального образования Петергоф Александр Шифман.

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