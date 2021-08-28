28.08.2021 (20:28)

Российская команда вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021

На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран, прошел первый день конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021.

Военнослужащие состязались в буксировке поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на ремонтную базу, в выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние, в разворачивании гаубицы в боевое положение и в проведении проверочных стрельб для подтверждения боеготовности орудия. Маршрут буксировки поврежденного артиллерийского орудия протяженностью 4 км включал преодоление змейки на участке имитации действия зажигательного оружия, участка минно-взрывных заграждений, габаритного коридора, брода, рва с колейным мостом, зараженного участка местности с одеванием и снятием средств индивидуальной защиты, замену колеса гаубицы, заезд тягача в укрытие, а также преодоление холма (кургана) с остановкой на нем. На каждом из этих препятствий присутствовали полевые арбитры. Для объективности судейства на маршруте использовались средства видеофиксации.

По результатам выполнения мероприятий данного этапа рассчитывается условное время выполнения для каждой команды, а по нему – место команды.

После первого этапа соревнований лидирует команда Ирана. Второе место занимают военнослужащие Республики Узбекистан, третье – Россия. Все команды соревновались в ремонте и обслуживании артиллерийских орудий, предоставленных иранской стороной. Российская команда показала хорошее время выполнения, но не обошлось без штрафных минут.

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