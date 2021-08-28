28.08.2021 (20:04)
Более 20 тыс. жителей Ростовской области посетили ВТФ ЮВО «Армия-2021» в парке «Патриот» на Самбекских высотах
За два дня работы военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» парк «Патриот» в Ростовской области на Самбекских высотах посетило более 20 тыс. жителей и гостей Донского региона.
Для гостей главного военно-патриотического мероприятия ЮВО на площадках рядом с Народным военно-историческим музейным комплексом Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» представлено более 100 единиц современного вооружения и военной техники. Здесь также установлено порядка 60 единиц исторической военной техники.
Ежедневно подразделения Южного военного округа демонстрируют профессиональные навыки на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники.
На тактическом поле задействованы экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Свое мастерство представляют расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10СВ».
Кроме того, посетителей форума привлекают развлекательные, спортивные и стрелковые площадки, увлекательная партизанская деревня, пункты отбора на военную службу по контракту.
В перерывах между зрелищными динамическими показами гостей развлекают военные артисты ансамбля песни и пляски ЮВО, а также творческие коллективы гарнизонных домов офицеров, города и районов области.