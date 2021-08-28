28.08.2021 (20:04)

Более 20 тыс. жителей Ростовской области посетили ВТФ ЮВО «Армия-2021» в парке «Патриот» на Самбекских высотах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 20 тыс. жителей Ростовской области посетили ВТФ ЮВО «Армия-2021» в парке «Патриот» на Самбекских высотах

За два дня работы военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» парк «Патриот» в Ростовской области на Самбекских высотах посетило более 20 тыс. жителей и гостей Донского региона.

Для гостей главного военно-патриотического мероприятия ЮВО на площадках рядом с Народным военно-историческим музейным комплексом Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» представлено более 100 единиц современного вооружения и военной техники. Здесь также установлено порядка 60 единиц исторической военной техники.

Ежедневно подразделения Южного военного округа демонстрируют профессиональные навыки на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники.

На тактическом поле задействованы экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Свое мастерство представляют расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10СВ».

Кроме того, посетителей форума привлекают развлекательные, спортивные и стрелковые площадки, увлекательная партизанская деревня, пункты отбора на военную службу по контракту.

В перерывах между зрелищными динамическими показами гостей развлекают военные артисты ансамбля песни и пляски ЮВО, а также творческие коллективы гарнизонных домов офицеров, города и районов области.

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