28.08.2021 (19:47)

Участники конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина»

Участники Международного этапа конкурса «Уверенный прием», который проходит на территории Республики Беларусь, посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Экскурсоводы в форме солдат времен Великой Отечественной войны провели персональный показ экспозиции для каждой команды.

Военные связисты ознакомились с участком Минского укрепрайона, посетили два советских дота постройки 1932 года, осмотрели траншеи.

Для военнослужащих был организован осмотр участка инженерного оборудования границы, бронеколпаков.

После завершения экскурсионного маршрута было предоставлено время для осмотра оставшейся части экспозиции.

Не смотря на дождливую погоду, все участники проявили интерес к представленной экспозиции и внимательно слушали рассказы экскурсоводов.

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