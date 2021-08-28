28.08.2021 (19:37)

Командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области приняли участие военно-техническом форуме «Армия-2021»

В филиале парка «Патриот» Северного флота командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приветствовали гостей и участников региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Адмирал Александр Моисеев отметил, что парк «Патриот» – одна из основных площадок форума, где северяне могут ближе познакомиться с Северным флотом и военной техникой, стоящей на вооружении.

«В рамках форума тематические площадки развернуты также в Североморске и Сафоново, но здесь на площадке динамического показа мы демонстрируем возможности таких серьезных машин, как современный танк Т-80БВМ, другой техники, которая стоит в подразделениях Северного флота, – это и мотовездеходы, и квадроциклы. Все то, что является современной техникой, позволяющей эффективно решать комплекс поставленных задач», – выступая перед собравшимися, подчеркнул Александр Моисеев.

«Поздравляю всех с праздником силы и мощи нашей страны и нашей армии. Рад видеть в военно-патриотическом парке такое количество молодых и активных людей с детьми. Здорово, что сегодня юные северяне могут пропитаться духом патриотизма, приобщиться к военной службе и защите Отечества, – сказал Андрей Чибис, – Большое спасибо нашему «старшему брату» – Северному флоту за организацию такого масштабного мероприятия».

В окрестностях Мурманска, неподалёку от посёлка Кильдинстрой, была развёрнута основная площадка военно-технического форума, на которой подготовлено к показу более 100 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники, а также организовано несколько динамических кластеров показа.

Командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области осмотрели основные из них, пообщались с военнослужащими Северного флота, членами их семей и жителями Мурманской области, посетившими площадки форума.

Одной из самых посещаемых стала площадка вооружения и военной техники сухопутных и береговых войск. Особый интерес у гостей форума вызвала техника, которая используется в арктических условиях. В ходе динамического показа военнослужащие армейского корпуса Северного флота продемонстрировали боевые возможности танков – Т-80БВМ.

Детей с родителями по бездорожью и пересеченной местности военнослужащие армейского корпуса провезли на двухзвенном гусеничном снегоболотоходе «Алеут», стоящем на вооружении арктических подразделений Северного флота.

Большой интерес у зрителей вызвали показательные выступления морских пехотинцев, флотских спортсменов и артистов, а также состязания по перетягиванию каната, в которых приняли участие девять команд от соединений и объединений.

По предварительным данным за первый день работы филиала парка «Патриот» Северного флота, расположенного в районе посёлка Кильдинстрой, мероприятия военно-технического форума посетило около 8 тысяч человек.

Всего к участию в мероприятиях форума «Армия-2021» привлекается 18 воинских частей, к демонстрации подготовлено более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Обеспечивают мероприятия форума на флоте более 1000 военнослужащих и служащих.

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