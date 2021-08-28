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28.08.2021 (19:33)

По итогам четырёх этапов конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021 российские повара и пекари продолжают оставаться на втором месте

Военнослужащие продовольственной службы Вооруженных Сил Российской Федерации прошли уже четыре этапа международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня», в ходе которых они готовили мясные и рыбные блюда по произвольной программе, пекли мелкие изделия из теста и выполняли программу установленного меню.

По итогам пройденных этапов российская команда продолжает находиться на втором месте. Белоруссия и Узбекистан – на третьем и первом местах соответственно.

Национальную сборную Российской Федерации на конкурсе АрМИ-2021 «Полевая кухня» представляют лучшие военнослужащие продовольственных служб Восточного, Западного, Центрального военных округов, Учебного центра Вольского Военного Института материального обеспечения и 12 Главного управления Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Полевая кухня , АрМИ
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