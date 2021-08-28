28.08.2021 (19:25)

Инспекторы 100-й ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в ходе МВТФ «Армия-2021»

Инспекторы 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Экипажи столичной военной автоинспекции сопроводили более 50 иностранных военных делегаций с руководящим составом оборонных ведомств, а также колонны воинских частей и организаций ВС РФ, принимавших участие в форуме.

Совместно с сотрудниками ГИБДД МВД России по г. Москве и Московской области инспекторы 100-й ВАИ организовали регулирование дорожного движения по маршруту следования воинских колонн.

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