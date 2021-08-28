28.08.2021 (19:18)

Впервые форуме «Армия-2021» была проведена историческая реконструкция боевых эпизодов Ясско-Кишинёвской операции

В год 77-й годовщины решительной победы СССР в Ясско-Кишинёвской операции (20 — 29 августа 1944 года) Великой Отечественной войны на военно-техническом форуме «Армия-2021» была показана историческая реконструкция легендарной боя.

В исторической реконструкции было задействовано 90 человек. Из них 60 человек выполняли роли советских военнослужащих и 30 человек выполняли роли немецких солдат. Также были задействованы легендарный танк Т-34, ЗИС-3 и военный мотоцикл.

Территория, где проводилась историческая постановка, была поделена на 2 части с одной стороны немецкая оборона, с другой атака советских солдат. Советские солдаты взяли «языка» и возвращались на свою территорию. Завязавшиеся бой завершился победой советских военнослужащих, которые затем торжественно прошагали перед зрителями.

Военно-технический форум проходит на полигоне Свердловский Центрального военного округа под Екатеринбургом с 26 по 28 августа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице