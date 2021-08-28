28.08.2021 (18:57)

Команда Российской Федерации стала победителем международного конкурса «Инженерная формула» АрМИ-2021

Команда Центрального военного округа (ЦВО), представляющая Российскую Федерацию на международном этапе АрМИ-2021 «Инженерная формула», одержала победу в финале конкурса. Соревнования проходили на полигоне Андреевский в Тюменской области.

«Высоко оцениваем действия как нашей команды, так и команд соперников. Военные инженеры из Российской Федерации победили в состязании. Серебряный призер - команда из Республики Узбекистан. Бронза на счету команды из Белоруссии. Команда Египта финишировала на четвертой позиции», – сказал начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на церемонии закрытия состязания.

В конкурсе "Инженерная формула" в Тюмени принимали участие экипажи тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования) и ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель). Они преодолели 26 препятствий на время, самыми сложными из которых являлись "ров", "колейный мост", "брод", "проход в минном поле". Длина трассы - 2200 метров.

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