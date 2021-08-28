28.08.2021 (18:36)

На конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 определились лучшие военные оружейники по реактивным системам РСЗО «Град»

В Иране на конкурсе «Мастер-оружейник Армейских международных игр 2021 года определились лучшие оружейники по ремонту реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Согласно положению конкурса, по сигналу арбитра личный состав ремонтного отделения из 4 человек начинает выполнение норматива по разборке-сборке реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град». Командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо весом 130 кг с правой стороны автомобиля. За каждый упавший элемент, не докрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта боевых машин команды выполнили по 10 холостых выстрелов.

Лучшее время показала команда Узбекистана. Команда Ирана финишировала второй. Еще одно призовое место по итогам третьего этапа конкурса заняла команда Вьетнама. Команда России, представленная на конкурсе Пензенским артиллерийским инженерным институтом, заняла четвертое место.

Состязания будут проходить в пять этапов. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» пройдет 30 августа.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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