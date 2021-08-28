28.08.2021 (18:28)

В рамках конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2021 российские десантники одержали победу в «гонке преследования»

На полигоне Дубровичи в Рязанской области в рамках проведения третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод-2021», прошли состязания экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.

В первом упражнении третьего этапа «Гонка преследования на боевых машинах» участвовали по два экипажа боевых машин от каждой команды, которые ранее показали лучшее время в индивидуальной гонке. В четырех заездах на боевых машинах десанта БМД-2 и двух на бронетранспортерах БТР-82А приняло участие порядка двадцати экипажей из девяти стран. В соответствии с положением конкурса состязания экипажей проходят в одном дивизионе боевых машин.

Дистанцию протяженностью 3 километра 200 метров экипажи проходили на максимально возможной скорости, преодолевая косогор, участок с искусственной неровностью (трамплином), брод, колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.

На огневом рубеже на первом круге из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажам предстояло с использованием 18 патронов поразить появляющиеся на расстоянии 600, 700 и 800 метров мишени. Далее, используя 30-мм автоматическую пушку 2А42, наводчик-оператор должен был уничтожить мишени, имитирующие бронетехнику противника, расположенные на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа. На выполнение поставленной задачи предусматривалось 12 боеприпасов. Каждый промах прибавлял к основной дистанции дополнительные 500 метров, добавляя каждому экипаже дополнительное время.

Экипажи соревновались между собой в скорости прохождения трассы «Десантного взвода» и меткости ведения огня из штатного вооружения.

Лучшее время в упражнении показал экипаж на БМД-2 из России, второй результат в скорости преодоления трассы показали представители команды из Республики Узбекистан. Завершил тройку лидеров экипаж из Республики Беларусь.

На бронетранспортерах БТР-82А свое мастерство в прохождении трассы и поражении целей демонстрировали команды из Катара, Алжира и Венесуэлы. Экипаж из Алжира на БТР-82 быстрее других в личном зачете.

Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области в период с 22 августа по 2 сентября с.г.

Всего в конкурсе принимает участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице