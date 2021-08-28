28.08.2021 (18:30)

В Республике Узбекистан прошёл четвёртый этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Республике Узбекистан прошёл четвёртый этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021

В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш прошёл четвёртый этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года – «Приготовление пищи по установленному меню».

В течение четырёх часов повара из пяти государств (Россия, Белоруссия, Вьетнам, Таджикистан и Узбекистан) готовили блюда основного меню, включая напиток.

Российские повара готовили холодную и горячую закуски, суп, второе с гарниром и напиток.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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