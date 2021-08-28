28.08.2021 (18:25)

Во Вьетнаме снайперы в рамках подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 поразили сверхмалоразмерные цели

На полигоне учебного центра «Мьеу Мон» в городе Ханой Социалистической Республики Вьетнам, участники международного конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» поразили сверхмалоразмерные цели в ходе подготовки к соревнованиям.

В рамках соревнований снайперским парам будет необходимо в индивидуальном зачете продемонстрировать свои лучшие навыки и профессионализм в пяти упражнениях — снайперский биатлон, стрельба на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, стрельба ночью.

В парном зачете в борьбу вступят несколько снайперских пар от каждой команды, который будет включать в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания» и «Гонка патрулей».

В заключительном этапе конкурсанты преодолеют полосу препятствий, состоящей из более чем 20 элементов, в частности заграждения из колючей проволоки, стены, задымленные пространства, а также рвы.

Для более качественной тренировки участники конкурса поражают цели из винтовки СВД размером с пятирублёвые монеты.

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