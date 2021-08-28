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28.08.2021 (18:19)

В Екатеринбурге на военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые представлен тренировочный скафандр космонавта

В Екатеринбурге на военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые был продемонстрирован тренировочный скафандр космонавтов, который используется во время тренировок.

В ходе форума каждый желающий может примерить скафандр и представить себя в роли космонавта. Кроме того, гости форума смогут подробно узнать об уникальной поисково-эвакуационной машине-амфибия высокой проходимости «Синяя птица», применяемой для поиска и эвакуации экипажей спускаемых космических аппаратов.

Военно-технический форм «Армия-2021» проходит с 26 по 28 августа под Екатеринбургом на полигоне Свердловский Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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