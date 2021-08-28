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28.08.2021 (18:11)

В Екатеринбурге на форуме «Армия-2021» военные повара приготовили 700 килограмм солдатской каши

В Екатеринбурге на полигоне Свердловский в ходе форума «Армия-2021» военные повара приготовили 700 килограмм солдатской каши. Гостям форума предлагали не только стандартный набор (гречневая каша, хлеб, чай или сок на выбор), но и новинку – солдатскую пиццу.

Все мероприятия военно-технического форума проводятся с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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