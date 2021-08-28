28.08.2021 (18:05)
Выездной пункт отбора на военную службу форума «Армия-2021» посетило около 6 тыс. человек
Работающий в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» выездной пункт отбора на военную службу по контракту посетило уже около 6 тысяч человек. Из них 968 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора. Ряд молодых людей после посещения мобильного комплекса заинтересовались поступлением в высшие военные учебные заведения.
Мобильный пункт состоит из двух модулей: модуля отбора и модуля профессионального психологического исследования, оснащенного соответствующей аппаратурой.
Самыми привлекательными для потенциальных кандидатов на военную службу по контракту оказались воинские должности Воздушно-десантных войск и подразделений, занимающихся научной деятельностью.
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