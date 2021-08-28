28.08.2021 (17:58)

Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 провели тренировки трех этапов соревнований

В городе Ханой на полигоне учебного центра Мьеу Мон команды России, Белоруссии, Мали, Вьетнама и Лаоса с 23 по 28 августа провели тренировки трех этапов конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021.

Военнослужащие совершенствовали как индивидуальное мастерство, так и действия в составе подразделения. При этом для участников, прибывших из дальнего зарубежья, условия усложнялись непривычным климатом – температурой окружающей среды, доходящей до 42 градусов, и относительной влажностью воздуха в пределах от 92 до 96%.

Кроме того, под руководством представителя российской делегации полковника Владимира Малова проведены практические занятия с полевыми арбитрами и судейской коллегией по порядку оценки команд и начисления штрафного времени на всех этапах соревнований.

Жеребьевка, в ходе которой определятся направления забегов, командные пары и очередность, состоится 30 августа 2021 года.

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