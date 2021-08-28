28.08.2021 (18:00)

На конкурсе «Глубина» АрМИ-2021 команда ВМФ России быстрее всех выполнила упражнение «Фланец»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе «Глубина» АрМИ-2021 команда ВМФ России быстрее всех выполнила упражнение «Фланец»

Команда российских военных водолазов быстрее всех команд выполнила упражнение «Фланец».

Особенностями упражнения является ограниченная видимость под водой (не более 30 сантиметров), большой общий вес собираемых частей (порядка 80 килограмм) и болты разной длины, используемые при сборке (под каждый болт изготовлено посадочное место индивидуальной длины).

Водолазам необходимо собрать два фланцевых соединения и соединить их между собой при помощи шпилек различного диаметра, гаек и прокладок.

Время сборки у нашей команды составило 17 минут и 11 секунд. Данный результат, даже с учётом штрафного времени за одно незатянутое соединение, является лучшим результатом в этом упражнении из всех команд участниц конкурса.

После выполнения пяти упражнений конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшее время в трёх упражнениях, что даёт хорошие шансы на победу в «Глубине».

Завтра все команды будут выполнять последнее упражнение – «Канат». По его условиям два водолаза под водой в течении 30 секунд тянут находящийся на поверхности воды катер за привязанный к его носу канат. Наибольшее количество баллов заработает команда, которая дальше всех протянет катер за отведенное время.

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