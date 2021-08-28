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28.08.2021 (17:31)

Клуб болельщиков конкурсов «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли» ждет в гости всех любителей военной техники

Клуб болельщиков конкурсов Армейских международных игр 2021 года «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли», расположенный на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот», ждет в гости всех неравнодушных к военной технике. Площадка клуба разбита на несколько зон, в которых каждый посетитель сможет найти для себя много интересного и познавательного.

Самым активным болельщикам предоставляется возможность испытать себя в роли водителя грузового автомобиля КамАЗ-5350 с помощью модульного тренажёра и опробовать мини-трассу для вождения радиоуправляемых моделей техники.

Одним из самых зрелищных представлений для посетителей площадки являются показные выступления по разборке(сборке) автомобиля УАЗ-3151 ремонтным отделением на время.

Для маленьких болельщиков работает детская зона, где можно посетить аттракцион с мягкими мячами и мишенями, проявить свои творческие способности на мольберте.

Кроме того, на площадке проводится конкурс по надеванию экипировки пилота гоночного автомобиля на время и фотографирование в этой форме.

Также в клубе болельщиков развернута историко-информационная зона, в экспозиции которой представлены стенды об истории конкурсов и призёрах предыдущих соревнований, кубки и медали победителей, макеты автомобильной техники, панно с символикой предыдущих игр.

В зоне отдыха всегда можно расслабиться на уютном диване и мягких пуфах за просмотром обучающих фильмов по контраварийному вождению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Военное ралли , Военное ралли , Мастера автобронетанковой техники
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