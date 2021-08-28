28.08.2021 (17:21)

На Северном флоте наградили победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2021»

В рамках мероприятий военно-технического форума «Армия-2021» в филиале парка «Патриот» командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручили награды победителям регионального этапа Всероссийского фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас», который проходил на Северном флоте с 5 февраля по 1 июля 2021 года.

Как отметил адмирал Александр Моисеев на церемонии награждения: «Благодаря ответственной и высокопрофессиональной работе представителей СМИ о Северном флоте, его заслугах и достижениях, боевой учёбе и напряженных буднях знают не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами».

В нынешнем конкурсе «Северный Медиа-Ас» победителями стали: Дмитрий Дубов – фотограф Правительства Мурманской области – в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу о Северном флоте; Елена Сивонен – руководитель корреспондентского пункта города Североморск, специальный корреспондент ТК «Звезда» – в номинации «Лучшие кадры» за лучший новостной репортаж о проведении учений на Северном флоте; Эльвира Серга – директор ГТРК «Мурман» – в номинации «Молния» за информационное освещение деятельности Северного флота в качестве корреспондента информационного агентства «ТАСС» в 2020 году; Алексей Ёлкин – заместитель начальника службы программ телевидения и радиовещания ГТРК «Мурман» – в номинации «На острие атаки» за лучший материал в региональных (местных) СМИ о Северном флоте; Татьяна Литовченко – корреспондент и ведущей радиостанции «Север-FM – Североморск» – в номинации «Командный голос» за лучший радиорепортаж о Северном флоте; Владимир Левчук – ответственный редактор редакции газеты флота «На страже Заполярья» – в номинации «Стиль жизни» за лучший материал о Северном флоте в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию; Анна Вихрова – ведущий редактор редакции газеты флота «На страже Заполярья» – в номинации «Сила слова» за лучший материал о военнослужащих Северного флота; Александр Меркушев – оператор квадрокоптера в номинации «Проект специального назначения» за лучший комплексный информационно-развлекательный проект о Северном флоте.

В фестивале прессы «Северный Медиа-Ас» приняли участие 27 журналистов и блогеров из Мурманской и Архангельской областей, а также Долгано-Ненецкого автономного округа, которые представили на конкурс более 30 своих работ о боевой и повседневной деятельности воинов-североморцев в 2020 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице