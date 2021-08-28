28.08.2021 (17:18)

В Каспийске на форуме «Армия-2021» состоялся зрелищный динамический показ боевых возможностей Каспийской флотилии

В Каспийске на территории 71-го военного городка второй день проходит военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021». Мероприятия продлятся до 29 августа.

Форум открыт для массового посещения зрителями с 10:00 до 17:00. Десятки единиц современного вооружения и техники представлены в зонах статического показа. Посетители форума «Армия-2021» имеют возможность увидеть танки Т-72Б3М, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82, реактивные системы залпового огня, береговой ракетный комплекс «БАЛ», а также множество других образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, сегодня гостям форума продемонстрировали динамический показ боевых возможностей сил (войск) флотилии в акватории Каспийска и на участке побережья учебно-тренировочного комплекса «Скорпион».

Военнослужащие Каспийской флотилии продемонстрировали боевые возможности БТР-82А и БТР-70М. Экипажи вели огонь холостыми боеприпасами из 30-мм пушки 2А72.

Артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 показали выполнение нормативов по занятию неподготовленной огневой позиции и по ведению огня по наблюдаемой неплановой цели.

Особенно зрелищным стал эпизод высадки штурмовых групп морского десанта, действующих при поддержке авиации 4-й Армии ВВС и ПВО на быстроходных лодках БЛ-680.

Также присутствующие на форуме зрители смогли увидеть показательные выступления морских пехотинцев по армейскому рукопашному бою, метанию холодного оружия, элементы гиревого спорта и преодоление военнослужащими полосы препятствий.

Для гостей форума была подготовлена концертная программа творческих коллективов Республики Дагестан «Виват Россия!». Организована работа полевых кухонь и пункта отбора на военную службу по контракту.

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