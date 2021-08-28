28.08.2021 (16:51)

На «Эльбрусском кольце» АрМИ-2021 команда России быстрее всех переправилась через горную реку Терскол



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На «Эльбрусском кольце» АрМИ-2021 команда России быстрее всех переправилась через горную реку Терскол

В ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 военнослужащие команды России быстрее всех справились со специальным заданием и установили новый рекорд по выполнению «Навесной переправы через горную реку».

Высокогорные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса переправились через горную реку Терскол.

Самое лучшее время показала команда России, которая преодолела реку за 6 минут 5 секунд, тем самым улучшив свой результат предыдущего года на 1 минуту 32 секунды. Второй результат показала команда Узбекистана с результатом 6 минут 28 секунд. На третьем месте – команда Индии, которая переправилась на другой берег реки за 7 минут 2 секунды.

«Один день, два рекорда, показатели высокой подготовки. Ребята готовились, тренировались, показали ровно то, к чему были подготовлены. Не больше не меньше. Плюс-минус на тренировках мы тоже самое показывали. Победа любит подготовку, мы готовились – вот он результат. Преодолели за 6 минут 5 секунд. Данный этап считается этапом, где очень важна именно командная слаженность. Я считаю что это самое важное, когда каждый элемент работает именно так, как должен работать. Слаженность работы – именно командной работы. Сбоев не было. Отработали очень хорошо и результат получили очень хороший. За сегодняшний день это пятый этап, который мы выигрываем из шести этапов», –рассказал участник команды сборной России старший лейтенант Даниил Филлипов.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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