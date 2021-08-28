28.08.2021 (16:51)
На «Эльбрусском кольце» АрМИ-2021 команда России быстрее всех переправилась через горную реку Терскол
В ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 военнослужащие команды России быстрее всех справились со специальным заданием и установили новый рекорд по выполнению «Навесной переправы через горную реку».
Высокогорные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса переправились через горную реку Терскол.
Самое лучшее время показала команда России, которая преодолела реку за 6 минут 5 секунд, тем самым улучшив свой результат предыдущего года на 1 минуту 32 секунды. Второй результат показала команда Узбекистана с результатом 6 минут 28 секунд. На третьем месте – команда Индии, которая переправилась на другой берег реки за 7 минут 2 секунды.
«Один день, два рекорда, показатели высокой подготовки. Ребята готовились, тренировались, показали ровно то, к чему были подготовлены. Не больше не меньше. Плюс-минус на тренировках мы тоже самое показывали. Победа любит подготовку, мы готовились – вот он результат. Преодолели за 6 минут 5 секунд. Данный этап считается этапом, где очень важна именно командная слаженность. Я считаю что это самое важное, когда каждый элемент работает именно так, как должен работать. Слаженность работы – именно командной работы. Сбоев не было. Отработали очень хорошо и результат получили очень хороший. За сегодняшний день это пятый этап, который мы выигрываем из шести этапов», –рассказал участник команды сборной России старший лейтенант Даниил Филлипов.
Справочно:
Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.