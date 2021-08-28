28.08.2021 (16:36)

В Исламской Республике Иран стартовал третий этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Исламской Республике Иран стартовал третий этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

В Иране на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, определится победитель третьего этапа международного конкурса «мастер-оружейник» АрМИ-2021.

Накануне этапа техническая комиссия проверила вооружение и технику на целостность деталей, полноту затянутых крепежных элементов и техническую исправность машин. Только после этого команда получает допуск к этапу.

Первыми состязания начинают команды России и Ирана, после выступают команды Вьетнама и Узбекистана. Участники покажут свои навыки в выполнении норматива по разборке-сборке 122-мм реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град».

Российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 представляют курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. В состязаниях принимают участие команды из четырех стран (Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Республика Узбекистан, Республика Вьетнам).

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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