28.08.2021 (16:36)
В Исламской Республике Иран стартовал третий этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021
В Иране на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, определится победитель третьего этапа международного конкурса «мастер-оружейник» АрМИ-2021.
Накануне этапа техническая комиссия проверила вооружение и технику на целостность деталей, полноту затянутых крепежных элементов и техническую исправность машин. Только после этого команда получает допуск к этапу.
Первыми состязания начинают команды России и Ирана, после выступают команды Вьетнама и Узбекистана. Участники покажут свои навыки в выполнении норматива по разборке-сборке 122-мм реактивной системы РСЗО БМ-21 «Град».
Российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 представляют курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. В состязаниях принимают участие команды из четырех стран (Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Республика Узбекистан, Республика Вьетнам).
Справочно:
Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.