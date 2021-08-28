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28.08.2021 (17:00)

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии около 500 будущих военных врачей приняли присягу

На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 500 курсантов первых курсов приняли военную присягу.

Поздравить с важным событием курсантов академии прибыли заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

«Вам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии, а также писать новые страницы истории отечественной военной медицины», – сказал в своей напутственной речи замминистра обороны.

В текущем году в Военно-медицинскую академию поступило около 40 выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов.

Напутственным словом будущих офицеров также приветствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Помощник начальника академии по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил первокурсников на отличную учебу и выполнение воинского долга.

Набор в академию осуществляется по нескольким специальностям высшего профессионального образования, в том числе лечебное дело и медико-профилактическое дело. Кроме того, академия осуществляет набор на специальность лечебное дело по программам среднего профессионального образования с присвоением специальности фельдшер.

Торжественному мероприятию предшествовал курс молодого бойца, во время которого курсанты изучали воинские уставы, постигали мастерство строевой подготовки, а также прошли углубленное психологическое обследование. 1 сентября курсанты академии приступят к занятиям.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Присяга
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