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28.08.2021 (16:04)

В Подмосковье почти 500 курсантов Военного университета приняли присягу

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На соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге курсантов Военного университета Министерства обороны Российской Федерации набора 2021 года. В этом году клятву на верность Отечеству дали 498 человек, ставших курсантами прославленного вуза.

В церемонии приняли участие начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин, командование университета, ветераны, профессорско-преподавательский состав, родители, близкие и друзья первокурсников.

«Армейская служба всегда считалась делом почетным и особенным. Ведь это каждодневный труд и ответственность перед командирами, подчинёнными, перед Отечеством и перед самим собой. Учитесь и служите с честью! Она является главной ценностью для воина. Сохраняйте ее в чистоте и безупречности. Продолжайте славные традиции российского офицерства», – отметил в своем выступлении начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Курсанты, ранее прошедшие цикл общевойсковой подготовки в учебно-тренировочном комплексе вуза, показали свою строевую выучку. С музыкальным поздравлением выступил вокально-инструментальный ансамбль «Форпост».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный университет , Присяга
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