Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2021 (15:50)

Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по воздушно-десантной подготовке в соединении морской пехоты Балтийского флота

С военнослужащими подразделений морской пехоты Северного флота (СФ) в рамках подготовки к практическим действиям на полигонах Балтийского флота (БФ) была проведена тренировка на воздушно-десантном комплексе.

Морские пехотинцы отработали порядок выполнения прыжка с парашютом в составе отделений, подогнали оружие и снаряжение для прыжка с парашютом, позанимались на современных снарядах воздушно-десантного комплекса. Они также отработали действия парашютиста в самолете по командам и сигналам, при отделении от самолета, при стабилизации падения, при снижении на основном парашюте и при приземлении.

Тренировка является формой практических занятий, которые проводятся с целью выработки, поддержания и совершенствования знаний личного состава, необходимых для выполнения должностных и специальных обязанностей, практических навыков у военнослужащих и слаженных действий по выполнению (обеспечению выполнения) боевых задач подразделениями.

Всего к тренировке по воздушно-десантной подготовке на тренажёрах комплекса привлекалось более 150 военнослужащих бригады морской пехоты Северного флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Морская пехота , Северный флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false