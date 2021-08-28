28.08.2021 (15:50)

Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по воздушно-десантной подготовке в соединении морской пехоты Балтийского флота

С военнослужащими подразделений морской пехоты Северного флота (СФ) в рамках подготовки к практическим действиям на полигонах Балтийского флота (БФ) была проведена тренировка на воздушно-десантном комплексе.

Морские пехотинцы отработали порядок выполнения прыжка с парашютом в составе отделений, подогнали оружие и снаряжение для прыжка с парашютом, позанимались на современных снарядах воздушно-десантного комплекса. Они также отработали действия парашютиста в самолете по командам и сигналам, при отделении от самолета, при стабилизации падения, при снижении на основном парашюте и при приземлении.

Тренировка является формой практических занятий, которые проводятся с целью выработки, поддержания и совершенствования знаний личного состава, необходимых для выполнения должностных и специальных обязанностей, практических навыков у военнослужащих и слаженных действий по выполнению (обеспечению выполнения) боевых задач подразделениями.

Всего к тренировке по воздушно-десантной подготовке на тренажёрах комплекса привлекалось более 150 военнослужащих бригады морской пехоты Северного флота.

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