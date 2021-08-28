28.08.2021 (15:00)

В Алабино прошли соревнования «Юный страж порядка» Юнармейских игр

В рамках Юнармейских игр на полигоне Алабино прошел конкурс «Юный страж порядка». Он проводился под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. В нем приняли участие около 100 активистов движения «Юнармия» из Московской, Калужской и Тверской областей.

Организаторами, судейской командой, а также техническими работниками конкурса выступили военные полицейские Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации.

Для зрителей и участников конкурса были выставлены современные образцы техники, вооружения и экипировки военнослужащих военной полиции. Также были выставлены некоторые исторические образцы огнестрельного оружия. Желающие могли опробовать свои силы в мини-тире или примерить комплекты оснащения действующих бойцов военной полиции.

В ходе соревнований конкурсанты продемонстрировали свои навыки в надевании общевойскового защитного костюма, в скоростной подготовке, в смене огневых позиций, в отражении атак условного противника. В этом году участники конкурса впервые показывали свои навыки в оказании первой медицинской помощи.

Как отметил начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный, Юнармейские игры ни в чем не уступают АрМИ: они такие же зрелищные, со сложными заданиями и никакая скидка юным участникам не делается. Военнослужащие военной полиции проработали программу соревнований в согласии с руководством юнармейского движения. В данный конкурс была включена часть элементов Армейских международных игр «Страж порядка».

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