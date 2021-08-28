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28.08.2021 (15:30)

Завершился финальный этап конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021

Фото Видео

Наездники из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии завершили прохождение финального этапа конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021. В Туве на полигоне Кара-Хаак они прошли все испытания «Смешанной эстафеты на короткую дистанцию».

Наездники на время прошли маршрут длинной более 7 км, выполнив при этом ряд специальных задач, среди которых: метание гранат из окопа на дальность и точность, преодоление полосы препятствий длинной 400 м, выполнение стрельбы из штатного вооружения в составе отделения. Часть дистанции они проходили, спешившись (3 км), а часть (4 км) – верхом на лошадях.

В настоящее время судьи подводят итоги, просматривают фото- и видеоматериалы, на которых были зафиксированы все моменты прохождения дистанции и выполнения участниками команд поставленных задач. Затем будет вынесено коллегиальное решение о расстановке победителей и призеров в турнирной таблице.

Результаты соревнований будут объявлены накануне церемонии закрытия конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Конный марафон
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