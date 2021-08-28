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28.08.2021 (15:21)

Минобороны России подписало соглашение по производственно-логистическому комплексу «Севастополь»

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В рамках форума «Армия-2021» Минобороны России подписало соглашение по условиям финансирования производственно-логистического комплекса в Севастополе.

Документ определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 млрд. руб. для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил России.

Подписание соглашения состоялось между Министерством обороны РФ, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и ПАО «РНКБ банк»

В рамках концессионного соглашения Совфрахт должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд. руб.

Решением Президента и по указанию Министра обороны Российской Федерации на территории России будет построено 24 производственно-логистических комплекса. В настоящее время начата работа по строительству шести.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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