28.08.2021 (15:06)

Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие

В Самарской области на Рощинском полигоне военная полиция в ходе военно-технического форума (ВТФ) «Армия-2021» представила нелетальное оружие, стоящее на вооружении подразделений, дислоцированных в Поволжье.

Для гостей мероприятия был развернут кластер, на котором были показаны: бесствольный пистолет «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», ЭШУ-200, «Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП. Наибольший интерес у самарцев вызывали электрошоковые устройства, которые при включении издают потрескивающий звук.

Также в ходе мероприятия подразделения военной полиции обеспечивали общественную безопасность на территории военного полигона, всего было привлечено более 20 военнослужащих.

В Самарской области ВТФ «Армия-2021» проходит с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа работают с 11:00. Посетителям представлена военная техника и оружие, которое стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

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