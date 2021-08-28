Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2021 (15:06)

Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие

В Самарской области на Рощинском полигоне военная полиция в ходе военно-технического форума (ВТФ) «Армия-2021» представила нелетальное оружие, стоящее на вооружении подразделений, дислоцированных в Поволжье.

Для гостей мероприятия был развернут кластер, на котором были показаны: бесствольный пистолет «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», ЭШУ-200, «Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП. Наибольший интерес у самарцев вызывали электрошоковые устройства, которые при включении издают потрескивающий звук.

Также в ходе мероприятия подразделения военной полиции обеспечивали общественную безопасность на территории военного полигона, всего было привлечено более 20 военнослужащих.

В Самарской области ВТФ «Армия-2021» проходит с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа работают с 11:00. Посетителям представлена военная техника и оружие, которое стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Новосибирске в ходе форума «Армия-2021» мобильный пункт отбора на военную службу посетило более тысячи человек
В Керчи в рамках форума «Армия-2021» разведчики высадились на необорудованный участок морского побережья
Для посетителей форума «Армия-2021» на стенде Департамента государственных закупок МО РФ прошла викторина «Армейский квиз»
В Балтийске продолжает работу площадка форума «Армия-2021»

Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false