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28.08.2021 (15:04)

Участники «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 прошли полосу специальных навыков

Фото Видео

На полигоне Фориш (Республика Узбекистан) российские военные медики, участвующие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2021 года, прошли полосу специальных навыков.

На участке проверки спецнавыков длиной в 80 метров средний и младший медицинский состав восьми стран соревновался в выполнении следующих медицинских манипуляций: приближение к условному раненому бегом и по-пластунски, временная остановка наружного кровотечения, оттаскивание условного раненого, проведение сердечно-легочной реанимации, наложение первичной повязки, надевание противогаза, вынос условного раненого, внутривенное введение растворов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-медицинская эстафета , АрМИ
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