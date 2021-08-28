28.08.2021 (15:04)

Участники «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 прошли полосу специальных навыков



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 прошли полосу специальных навыков

На полигоне Фориш (Республика Узбекистан) российские военные медики, участвующие в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2021 года, прошли полосу специальных навыков.

На участке проверки спецнавыков длиной в 80 метров средний и младший медицинский состав восьми стран соревновался в выполнении следующих медицинских манипуляций: приближение к условному раненому бегом и по-пластунски, временная остановка наружного кровотечения, оттаскивание условного раненого, проведение сердечно-легочной реанимации, наложение первичной повязки, надевание противогаза, вынос условного раненого, внутривенное введение растворов.

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