28.08.2021 (15:02)

В Архангельске пройдет IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»

IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 29 по 31 августа. Фестиваль посвящен 80-летию со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие.

Северную столицу на фестивале представит военный оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением старшего лейтенанта Никиты Игнатова. В фестивале также примут участие профессиональные военные оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Мирного, Северодвинска. Все коллективы – постоянные участники региональных и всероссийских фестивалей.

Торжественное открытие IX фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» состоится в Архангельске 29 августа в 15 часов на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова. Вечером в 18:00 на Красной пристани гости праздника увидят военный оркестр Ленинградской военно-морской базы в программе «Морская слава России».

30 августа выступления военных музыкантов состоятся в культурном центре «Соломбала-Арт», в Петровском парке, в Архангельском городском культурном центре, в Северодвинском драматическом театре. Большой праздничный концерт «Караван Победы», посвященный 80-летию «Дервиша», пройдет 30 августа в 18:30 в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.

Подарком к юбилейной дате станет выступление сводного духового оркестра участников фестиваля в количестве 160 человек.

31 августа в 12:00 на площади Мира военные оркестры примут участие в торжественном митинге «Огненные мили Победы». Оттуда начнется шествие духовых оркестров. Колонна военных музыкантов пройдет маршем по центральному проспекту города.

Заключительным аккордом праздника станет концертная программа «Морская слава России!».

31 августа с 18:00 до 21:00 на Красной пристани зрители смогут насладиться выступлением военного оркестра Ленинградской военно-морской базы и других ведущих военных духовых коллективов. Музыканты продемонстрируют публике виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку, сложные перестроения и прекрасную музыку.

Традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке регионального Министерства культуры. Организатор – областной Дом народного творчества.

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