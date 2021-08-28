28.08.2021 (14:51)

В Таджикистане российские военные связисты провели радиотренировку

Российские военнослужащие подразделений связи 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели радиотренировку.

В ходе практической части занятия военнослужащие на радиостанциях Р-149 АКШ-1, Р-166-0,5, Р-187-П1 «Азарт» организовали устойчивую и защищенную связь между пунктами управления и другими абонентами. Была проверена работа современной специальной аппаратуры. Также связисты отработали обеспечение непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Радиотренировка была проведена в военных городках Душанбе и Бохтаре. К ней было привлечено более 100 военнослужащих, в ней было задействовано около 10 единиц техники связи.

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