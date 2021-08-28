28.08.2021 (14:45)

В подмосковном парке «Патриот» прошёл финальный этап конкурса военных топографов «Меридиан» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В подмосковном парке «Патриот» прошёл финальный этап конкурса военных топографов «Меридиан» АрМИ-2021

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел финальный этапа конкурса военных топографов «Меридиан» АрМИ-2021 – «Огневая подготовка».

В ходе этого этапа командам предстояло выполнить упражнение по практической стрельбе из стрелкового оружия «Действия при эвакуации из подвижного навигационно-геодезического комплекса».

Промежуточную победу на данном этапе одержала команда топографов из Китая, на втором месте команда России, тройку лидеров замкнула команда из Белоруссии, следующие – топографы из Вьетнама, Ирана и Лаоса.

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках международных армейских игр и уже привлек иностранных наблюдателей из Казахстана, Венесуэлы и Сербии.

Судейская коллегия проводит подсчет результатов после которых станет известна команда, которая получит кубок Армейских международных игр 2021 года на конкурсе «Меридиан».

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