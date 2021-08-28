28.08.2021 (09:50)

14 боевых знамен Красной Армии командование ЮВО передаст военно-историческому комплексу «Самбекские высоты» на ВТФ «Армия-2021»

В завершающий день работы Военно-технического форума (ВТФ) Южного военного округа (ЮВО) 29 августа с.г. состоится торжественная церемония передачи боевых знамен Красной Армии военно-историческому музею Ростовской области «Самбекские высоты».

Церемония начнется в 09:30 на площадке мемориального комплекса возле часовни. Знаменщики роты почетного караула продемонстрируют полотнища четырнадцати знамен соединений и воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области. Под звук барабанной дроби в исполнении музыкантов военного оркестра ведущий церемонии назовет принадлежность каждого знамени:

103-го гвардейского Нижнеднестровского полка; 88-й гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии; 15-й зенитной артиллерийской Симферопольской ордена Красной Звезды дивизии резерва главного командования; 647-го стрелкового полка 216-й Сивашской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии; 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии; 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой Одесской Краснознаменной дивизии; 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой Одесской Краснознаменной дивизии; 52-й гвардейской стрелковой Рижско-Берлинской орденов Ленина, Суворова и Кутузова дивизии; 441-го стрелкового полка 116 Харьковской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии; 2-го стрелкового Краснознаменного полка 50-й стрелковой Запорожско-Кировоградской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии; 266 стрелковой Артемовско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии; 5-й гвардейской кавалерийской Бессарабско-Танненбергской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, ордена Суворова кавалерийской дивизии; 6-й гвардейской кавалерийской Гродненской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды дивизии имени А.Я. Пархоменко; 337-й стрелковой Лубненской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

По завершении торжественной части исторические реликвии знаменщики доставят в музей, где знамена передадут на хранение в качестве выставочных экспонатов.

В церемонии передачи боевых знамен примут участие представители командования ЮВО, администрации Ростовской области и муниципальных органов власти, ветераны, юнармейцы, представители общественных патриотических организаций.

В этот день 29 августа церемонии передачи 49 боевых знамен музеям субъектов РФ пройдут в регионах Юга России: Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Чеченской республике, Адыгее, в Крыму и Севастополе.

Мероприятия Военно-технического форума «Армия-2021» на территории ЮВО и зарубежных военных баз пройдут в период с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

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