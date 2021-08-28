28.08.2021 (10:05)

Знамена времен Великой Отечественной войны, переданные Минобороны России на КФл, передадут в музеи Астрахани и Махачкалы

На Каспийской флотилии (КФл) в завершающий день военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» состоится церемония торжественной передачи в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы исторических боевых знамен воинских частей, участвовавших в боях Великой Отечественной войны.

Знамя шефское 52-й стрелковой бригады от Астраханского городского комитета ВКП (б), знамя шефское «Бойцам, командирам и политработникам

152-й стрелковой бригады от трудящихся г. Астрахани» передадут в музей боевой славы Астрахани. Третье шефское знамя, врученное личному составу 91-й стрелковой дивизии трудящимися нефтеперегонного завода №5 ДАССР, будет располагаться в музее боевой славы г. Махачкалы.

Знамена прославленных полков и дивизий, личный состав которых героически сражался в годы великой Отечественной войны, будут выставлены в составе экспозиций музеев как официальные символы и реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции Вооруженных Сил.

Специалистами отдела фондов Астраханского объединённого краеведческого музея выполнены реставрационные работы полотнищ.

В период проведения Военно-технического форума ЮВО «Армия-2021» церемонии передачи 49 боевых знамен музеям субъектов РФ пройдут в регионах Юга России: Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Чеченской республике, Адыгее, в Крыму и Севастополе.

Мероприятия Военно-технического форума «Армия-2021» на территории ЮВО и зарубежных военных баз пройдут в период с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

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