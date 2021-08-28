28.08.2021 (14:21)

В Новосибирске в ходе форума «Армия-2021» мобильный пункт отбора на военную службу посетило более тысячи человек

В Новосибирске в ходе форума «Армия-2021» мобильный информационно-агитационный комплекс отбора на военную службу Центрального военного округа (ЦВО) посетило более 1 тыс. человек.

В рамках мероприятия сотрудники пункта отбора предоставляли всем заинтересовавшимся информацию о социальных гарантиях для военнослужащих, выбравших военную службу по контракту. Более 150 человек прошли первичные мероприятия отбора, 20 граждан изъявили желание проходить службу и написали заявление для заключения с ним контракта.

В ЦВО сформировано 28 пунктов отбора кандидатов на службу по контракту, их ежедневно посещают более 500 граждан. Молодых людей набирают для службы не только в войска ЦВО, но и в другие округа и флота, разные виды Вооруженных Сил и рода войск.

Военно-технический форум проходил на военном аэродроме Толмачево с 26 по 28 августа.

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