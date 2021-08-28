28.08.2021 (14:03)

Копилка сборной России на АрМИ-2021 пополнилась шестью золотыми медалями

Сегодня на традиционном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев подвел итоги шести дней соревнований.

«Российские военнослужащие победили в восьми завершившихся на сегодняшний день конкурсах АрМИ-2021», – отметил главный судья игр.

«После «Саянского марша» и «Дорожного патруля» копилка сборной России пополнилась ещё шестью золотыми медалями, завоеванными в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Меридиан», «Конный марафон», «Морской десант» и «Кубок моря», – сообщил генерал-майор Александр Перязев.

Он также рассказал журналистам, как распределились места на завершившихся конкурсах среди остальных участников соревнований.

«Среди серебряных призеров, занявших вторые места в конкурсах – команды Белоруссии («Мастера автобронетанковой техники» и «Меридиан»), военнослужащие Китая («Военное ралли» и «Морской десант»), команда Вьетнама (Кубок моря), а также военнослужащие Монголии и Узбекистана, разделившие вторую ступень пьедестала в конкурсе «Конный марафон».

Бронзовыми медалистами конкурсов стали военнослужащие Китая, занявшие третье место в «Кубке моря», а в «Меридиане» разделившие его с командой Вьетнама. Также команды Узбекистана (Мастера автобронетанковой техники), Казахстана («Конный марафон»), Сербии («Военное ралли») и Ирана («Морской десант»).

«Вчера завершился первый этап соревнований на конкурсе «Инженерная формула» в котором участвуют четыре команды», - продолжил генерал-майор Александр Перязев.

«По результатам проведения полуфинала в данном конкурсе лидирует Белоруссия, опередившая нашу команду всего на 9 секунд, на третьем месте военнослужащие Узбекистана, а на четвертом – Египта.

Вторая позиция у России также в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» и «Полевая кухня». Пока лучшие результаты на этих конкурсах демонстрируют военнослужащие Казахстана и Узбекистана», - отметил в своем докладе главный судья игр».

Завершая брифинг, генерал-майор Александр Перязев сообщил, что сегодня будут проведены торжественных церемонии закрытия шести конкурсов АрМИ-2021 на которых столь успешно выступила сборная России, а соревнования будут проходить на 19 конкурсах Армейских международных игр.

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