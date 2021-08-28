Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2021 (13:57)

В Карелии экипажи истребителей Су-35С выполнили боевую стрельбу управляемыми ракетами

В Республике Карелия в ходе учения экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) применили авиационные средства поражения. Летчики многоцелевых истребителей Су-35С поколения 4++ выполнили более 30 учебно-боевых вылетов на боевую стрельбу управляемыми ракетами ближнего маневренного боя Р-73.

В качестве мишеней были задействованы авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы типа М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области на полигоне Мулино была отработана эвакуация тяжелораненых пациентов полевого госпиталя
Итогом специального учения специалистов МТО ЗВО стала новая дорога в Нижегородской области от села до федеральной трассы
В Балтийске продолжает работу площадка форума «Армия-2021»
В Ленинградской области разведчики ЗВО вывели из строя ракетное вооружение условного противника

Метки:
Истребительная авиация , Учения , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false