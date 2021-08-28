28.08.2021 (13:57)
В Карелии экипажи истребителей Су-35С выполнили боевую стрельбу управляемыми ракетами
В Республике Карелия в ходе учения экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) применили авиационные средства поражения. Летчики многоцелевых истребителей Су-35С поколения 4++ выполнили более 30 учебно-боевых вылетов на боевую стрельбу управляемыми ракетами ближнего маневренного боя Р-73.
В качестве мишеней были задействованы авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы типа М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушного противника.
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