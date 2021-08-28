28.08.2021 (13:26)

В Казахстане завершилась «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» конкурса «Мастера артиллерийского огня» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Казахстане завершилась «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» конкурса «Мастера артиллерийского огня» АрМИ-2021

В Республике Казахстан на полигоне Матыбулак 40-й военной базы «Отар» завершилась «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр 2021 года.

Военнослужащие состязались в точности стрельбы из минометного комплекса 2С12Б, из пулемета ПКТ, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. Они также выполнили нормативы по занятию огневой позиции и корректированию огня.

Водители минометных расчетов на машинах МТ-ЛБ продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, макет колейного моста. Сложность упражнений этапа «Ночной спринт» заключалась в отсутствии освещения при движении на вездеходе МТ-ЛБ: подсветка осуществлялась только для поражения целей минометного комплекса 2С12Б.

В соревнованиях принимали участие расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12Б, представляющие команды Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Победители определятся по окончанию трех этапов: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета».

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