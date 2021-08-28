28.08.2021 (13:36)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвёл итоги форума «Армия-2021»

В заключительный день работы Международного военно-технического форума «Армия–2021» под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в торжественной обстановке подведены итоги форума.

Как отметил начальник Генштаба ВС РФ, на площадке форума представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире.

Валерий Герасимов добавил, что отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве.

«Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ», – сказал Валерий Герасимов.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» также состоялась церемония награждения трудовых коллективов предприятий отечественного ОПК, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны при выполнении государственного оборонного заказа.

В церемонии награждения также принял участие заместитель Министра обороны России, отвечающий за организацию военно-технического обеспечения войск (сил), Алексей Криворучко.

За успешное выполнение государственного оборонного заказа, а также за создание новейшего ракетно-космического комплекса «Ангара» награжден Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

За совершенствование командных пунктов систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства» награждена Межгосударственная коммерческая корпорация «Вымпел».

За создание группировки неатомных подводных лодок и верность традициям строительства подводного флота России» награждено акционерное общество «Адмиралтейские верфи».

За разработку и поставку в Вооруженные Силы современного ракетного вооружения наземного и морского базирования, обеспечивающего лидерство Российской Федерации в военной сфере, награждено Опытное конструкторское бюро «Новатор».

За успешное выполнение государственного оборонного заказа, а также за создание новейшего программного обеспечения для ракет и систем оперативно-тактического назначения награжден Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики.

За разработку в инициативном порядке унифицированных подвижных средств ремонта и восстановления образцов военной техники для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и высокое качество выпускаемой продукции награжден Комбинат автомобильных фургонов.

За разработку не имеющих аналогов учебно-тренировочных комплексов под все типы современных летательных аппаратов, эксплуатирующихся в Вооруженных Силах России, создание уникальных технических средств обучения на динамической системе подвижности под все типы вертолетов, эксплуатирующихся в Воздушно-космических силах и морской авиации ВМФ награжден Центр научно-технических услуг «Динамика».

За разработку и изготовление современных комплексов средств связи и отдельного радиосвязного оборудования для большей части самолетов и вертолетов, аппаратуры внутренней связи и коммутации для объектов бронетанкового вооружения и техники, а также для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»; за создание информационно-командных радиолиний, не имеющих аналогов в мире, для беспилотных летательных аппаратов награждено Научно-производственное предприятие «ПРИМА».

За успешное выполнение серийных поставок по государственному оборонному заказу в интересах Ракетный войск стратегического назначения и Сухопутных войск награждено акционерное общество «Воткинский завод».

За успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по разработке и поставке современных радиорелейных и тропосферной станций награждено Омское производственное предприятие «Радиозавод имени А.С. Попова.

За успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по разработке и поставке автоматизированных систем управления и телекоммуникаций награждено Научно-производственное предприятие «Рубин».

За успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставке современных средств шифрования и криптографической защиты информации награждено Производственное объединение «Электроприбор».

За существенный вклад в строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также за подготовку и проведение МВТФ форума «Армия–2021»» главным призом форума награждено акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия» проводится с 2015 года.

В 2021 году форум прошел в период с 22 по 28 августа.

Представителем организатора МВТФ «Армия» седьмой год подряд является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Основная программа форума в этом году была проведена в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском, а также на 99 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

Торжественная церемония открытия форума «Армия–2021» и Армейских международных игр прошла под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства отметил, что «проведение данных мероприятий способствует международному военному сотрудничеству, привлечению в Вооруженные Силы страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливой молодежи, готовой посвятить свою жизнь служению России, нашему народу нашему Отечеству».

Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.

Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тыс. кв. м.

Минобороны России в рамках статического показа задействовало 300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий.

В рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий в павильоне «А» был развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» были представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях военного ведомства.

На специализированной выставке «Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация» свой научно-технический задел продемонстрировали вузы и довузовские организации Министерства обороны.

Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации была представлена экспозиция «Диверсификация ОПК России».

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России совместно с акционерным обществом «Рособоронэкспорт» подготовили экспозицию экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для показа иностранным делегациям.

На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках специализированной экспозиции «Арктика» были представлены перспективные образцы ВВСТ, применяемые в Арктической зоне.

В зонах «Клуба болельщиков» по 34 конкурсам Армейских международных игр гости форума также могли ознакомиться с образцами вооружения, военной и специальной техники.

Значительно была расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, на которой гости и участники форума увидели широкую линейку продукции авиационной промышленности – от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того, были предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной и дальней авиации.

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали около 800 перспективных разработок вооружения, военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Шесть демонстрационно-выставочных комплексов (Государственной корпорации «Ростех», Концерна «Калашников», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Концерна ВКО «Алмаз-Антей») общей площадью свыше 37 тыс. кв. м. продемонстрировали различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажеры виртуальной реальности.

В динамической программе состоялась демонстрация возможностей более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Министерства обороны Российской Федерации, а также образцов продукции предприятий промышленности. Демонстрационный показ возможностей ВВСТ был объединен общим замыслом применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск. Вниманию зрителей было представлено 16 тактических эпизодов, сформированных по типам ВВСТ, основывающийся на возможностях полигона и мишенной обстановки, а также охватывающих три природные среды – землю, воду и воздух.

Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на наземном и водном кластерах, где были представлены ходовые и огневые возможности вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград.

23 августа был представлен показ эксклюзивных возможностей экипажей, вооружения, военной и специальной техники, мастер-класс танковых экипажей, совместный вальс танков Т-80У и боевых машин десанта БМД-4М, а также выступление спортсменов-парашютистов.

В период с 24 по 25 августа прошел динамический показ возможностей экспортно-ориентированных образцов продукции военного назначения для представителей иностранных делегаций – потенциальных заказчиков российского вооружения и военной техники.

В период с 26 по 28 августа состоялись демонстрационные показы для массового посещения.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия–2021» в период с 25 по 26 августа прошел чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон–2021». В соревнованиях среди вузов, организаций и довузовских учреждений Минобороны России первое место заняла команда Военного инновационного технополиса «ЭРА», состоящая из операторов научных рот, и команда Пермского суворовского военного училища.

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой, имеющей важное значение в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны.

В этом году научно-деловая программа форума была сформирована с учетом предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества.

Модераторами мероприятий научно-деловой программы стаоли известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

В режиме видеоконференции прошли 13 крупных мероприятий из 18 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Рязань, Воронеж, Севастополь, Череповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Тюмень, Белгород и др.).

Научно-деловая программа форума прошла с небывалым размахом и в общей сложности включила в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в прошлом году). Их организаторами выступило не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах ОПК. Всего за неделю было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание и 14 брифингов.

Активно в работе МВТФ «Армия–2021» участвовали зарубежные специалисты. Всего Конгрессно-выставочный центр «Патриот» в формате круглых столов сумел объединить научно-деловое сообщество с разных континентов. 22 иностранные делегации возглавили руководители их оборонных ведомств. Ежедневно на полях форума в рамках научно-деловой программы работали иностранные специалисты из Восточной и Юго-Восточной Азии, ближнего зарубежья. Наряду с КВЦ «Патриот» мероприятия научно-деловой программы прошли также в военных округах и на Северном флоте.

Всего в научно-деловой программе МВТФ «Армия–2021» приняли участие около 12 тыс. специалистов, из них более 2,6 тыс. имеют учёную степень доктора или кандидата наук.

В рамках научно-деловой программы был проведён ряд мероприятий, посвященных юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями, организаторами которых выступили ГУНИД Минобороны России и Военный инновационный технополис «ЭРА». Ценным дополнением к данной теме стал круглый стол «Важное для обороны страны глазами детей», который состоялся при поддержке Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России совместно с Военно-научным комитетом Вооруженных Сил РФ.

По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов и выступлений научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2021».

В работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 36 – высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек.

Национальные выставочные экспозиции представили четыре иностранных государства (Белоруссия, Казахстан, Индия, Пакистан).

На полях форума проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 50 двусторонних встреч.

На форуме «Армия–2021» заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения.

Для более детального обсуждения наиболее актуальных вопросов проведены переговоры и деловые встречи руководства Минобороны России с представителями официальных иностранных делегаций.



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