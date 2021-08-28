28.08.2021 (13:30)

На фестивале «Спасская башня» впервые выступят музыкальные коллективы из Греции

На XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» Военный оркестр Главного командования военной поддержки ВС Греции «Тесей» выступает вместе с Историческим парадным взводом Академии Генерального штаба. Это дебют обоих коллективов на Фестивале «Спасская башня».

Из иностранных коллективов на брусчатку Красной площади греки выходят первыми. Любопытно, что Исторический взвод был сформирован только в этом году для участия в ежегодном параде по случаю Дня независимости Греции и празднования двухсотой годовщины начала Греческой революции (25 марта). Историческим взвод называется от того, что военнослужащие выступают в парадной форме разных эпох. Греки вышагивают в шести разных мундирах, самый древний из которых образца 1828–1834 годов. А самый новый датируется 1946–1949 годами. Он стал основой для современной формы.

Представители Греции выходят под двумя знамёнами — флагом Греческой Республики и флагом Академии Генерального штаба. Выступление проходит под музыку, в основном танцевальную, греческих композиторов, в том числе известного в СССР Микиса Теодоракиса (композиция «Воздушные змеи»). Программа начинается с пантомимы. Несколько человек изображают в замедленном темпе движения бегунов.

«Этой хореографической композицией мы хотели отобразить идею Олимпиады, — рассказал командир взвода старший лейтенант Карандинос Георгис, — Исполняется она под музыку из британского кинофильма «Огненные колесницы», которую сочинил греческий композитор».

Медленный темп сменяется быстрым танцем в исполнении двух мужчин, которые исполняют сиртаки. Параллельно военнослужащие в исторических мундирах изображают боевые сценки, замирая в эффектных позах. Это символизирует борьбу греческого народа за независимость от Османской империи. А помогала ему в этой борьбе, как объявил официальный голос фестиваля Александр Романов, Российская империя. В этом году Греческая Республика празднует 200 лет с начала национально-освободительной революции.

Сиртаки продолжается, но уже в окружении военнослужащих Исторического парадного взвода. Покидают Красную площадь греки под бравурную композицию «Знаменитая Македония».



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